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Общество

Ходжалинская трагедия: помнить всегда

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
Карабахская война – одна из трагических страниц постсоветской истории. Во время этого межэтнического конфликта, продолжавшегося два года, погибли до 35 тысяч человек с обеих сторон. В Азербайджане особо чтят и помнят жертв Ходжалинской резни – самого крупного и жестокого кровопролития за время противостояния армянского и азербайджанского народов.
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Трагедию небольшого городка в Нагорном Карабахе до сих пор не могут забыть тысячи людей. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы оборвались жизни нескольких сотен человек (по разным данным – от 400 до 615), до сих пор неизвестна судьба 150 жителей города.

До начала Карабахской войны Ходжалы населяли в основном азербайджанцы. Они и пострадали, когда армянские вооруженные формирования решили занять этот город для того, чтобы прекратить интенсивные обстрелы Степанакерта, которые вели азербайджанские военные. Мирных жителей города к моменту его штурма армянскими силами насчитывалось от двух до четырех тысяч человек, а его вооруженных защитников – несколько сотен.

Фото: wikipedia.org/Kalabaha1969

На тот момент Ходжалы был полностью отрезан от внешнего мира – там не было электричества и связи. Город постоянно обстреливался тяжелой артиллерией с армянской стороны. Ночные обстрелы имели беспорядочный характер или были прямо направлены на гражданские объекты, что приводило к жертвам среди мирного населения.

В полной блокаде и темноте ночью 26 февраля Ходжалы встретил напавших на него вооруженных людей. Есть данные, что армянская сторона задолго до штурма предупреждала власти города о вторжении, но, тем не менее, ночная атака застала его защитников врасплох. Началось все с окружения населенного пункта танками и бронетранспортерами, затем на Ходжалы обрушился стальной дождь залпов тяжелой артиллерии. Мирные жители пытались укрыться в подвалах, но снаряды буквально равняли жилой сектор с землей.

Фото: wikipedia.org/Ilgar Jafarov

Армянская пехота вступила в город под утро и за несколько часов подавила все очаги сопротивления его защитников. Были убиты более ста человек, точное число жертв до сих пор неизвестно. После того как вооруженных людей в Ходжалы не осталось, мирное население пыталось покинуть город по горным тропам. Но не всем беженцам удалось это сделать – многочисленные разрозненные группы обстреливались военными с армянских застав.

Многие из скитавшихся по горам жителей Ходжалы замерзли, кого-то пленили и после издевательств расстреляли армянские военные. Небольшая часть оставшихся без крова людей, пытавшихся убежать от войны, все-же добралась до города Агдама и сумела рассказать о жутких зверствах, которые происходили в Ходжалы и его окрестностях.

Фото: wikipedia.org/Interfase

Сегодня установить точное число жертв бессмысленной Ходжалинской резни невозможно. Двести, триста или шестьсот человек погибли в феврале 1992 года сейчас сказать нельзя, но зато точно известно – среди жертв этой трагедии было много женщин, детей и стариков. Самые беззащитные и самые слабые люди не смогли укрыться от артиллерийского огня и выстрелов в горах. Вооруженные люди одной национальности, стреляющие в беззащитных граждан другой, – это фактически геноцид. Азербайджанская сторона дает событиям в Ходжалы именно такую оценку.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала произошедшее в Ходжалы самой большой резней за время Карабахского конфликта. По мнению этой влиятельной организации, прямую ответственность за гибель гражданских лиц несут армянские формирования. Существует и множество документальных свидетельств журналистов, побывавших на месте трагедии и своими глазами видевших последствия зверств армянских военных. Благодаря репортерам мир узнал то, что произошло в небольшом городе Ходжалы.

Фото: wikipedia.org

Сегодня, спустя 26 лет со дня трагедии, о ней не забывают: каждый год во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Ходжалинской резне. В нескольких городах Азербайджана установлены памятники жертвам тех событий. Пострадавшие жители Ходжалы и их родственники вот уже несколько лет пытаются добиться от ООН и других международных организаций признания событий конца февраля 1992 года геноцидом, стоящим в одном ряду с холокостом.

Душевная рана, нанесенная целому народу в небольшом городке Ходжалы, стала очередным предупреждением миру: такие трагедии не должны повторяться, а для этого о них нельзя забывать. Историческая память и восстановление справедливости должны стать прививкой для тех, кто только вынашивает мысли о повторении аналогичных зверств и унижений по отношению к лицам иной национальности.

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov

25 февраля 2018, 23:00

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