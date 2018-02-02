Стыдивший "мальдивца" Порошенко Киселев пошел по его стопам

Соцсети бурно обсуждают снимок тележурналиста Дмитрия Киселева, сделанный в аэропорту Шереметьево. Автор утверждает, что известный телеведущий ожидал посадки на рейс в мальдивскую столицу Мале.

Комментаторы возмущаются, а некоторые изощряются в остроумии. Напоминают, что Дмитрий Киселев недавно укорял президента Украины Петра Порошенко за дорогостоящий отдых на Мальдивах, а теперь пошел по стопам героя своих передач.

"Дмитрий Киселев, так укорявший президента соседней страны за новогодний отдых на Мальдивах, сам решил провести несколько дней на солнечных островах. Вчера прошел посадку на рейс до Мале в Шереметьево", - подписал снимок автор поста в Telegram.

"Фотофакт! Не дожидаясь помощи российских ВКС, Дмитрий Киселев отправляется на загнивающий Запад, чтобы собственноручно превратить в радиоактивный пепел пару килограммов хамона и пармезана! Слава нашему герою!!!" - иронизирует пользователь Twitter, перепостивший сообщение.

Фотофакт!

Не дожидаясь помощи российских ВКС, Дмитрий Киселёв отправляется на загнивающий Запад, чтобы собственноручно превратить в радиоактивный пепел пару кг хамона и пармезана! Слава нашему Герою!!! pic.twitter.com/5TsAkxest1 — Незыгарь (@nezygaru) 1 февраля 2018 г.

Телеведущий вовсе не отдыхать едет, он на службе – возражают автору предыдущего поста. "Дмитрий Киселев не верит российским бульдозерам, поэтому несколько раз в год отправляется в Европу, чтобы лично уничтожать санкционные продукты", – отмечает комментатор.

Дмитрий Киселев не верит российским бульдозерам, поэтому несколько раз в год отправляется в Европу, чтобы лично уничтожать санкционные продукты pic.twitter.com/WerWeacw2m — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 1 февраля 2018 г.

Dni.Ru писали о том, как ведущие ток-шоу "60 минут" подверглись резкой критике в соцсетях. Пользователей возмутило, что Ольга Скабеева и Евгений Попов на время новогодних праздников поехали отдыхать в "ненавистную Европу".

Обнаружив в соцсетях снимки и видео с отдыха ведущих, постоянно критикующих в своих передачах Европу, комментаторы засыпали их вопросами, почему те отправились в страну НАТО, исповедующую "чуждые" ценности. Аниматор, занимавшийся с сыном журналистов Захаром, был одет в костюм популярного австрийского персонажа – Пингвина Бобо. Лента медали на груди ребенка выполнена в цветах национального флага Австрии, а на попавшей в кадр куртке заметили логотип известного австрийского банка.

"Это в Сочи? Не верю, что такая патриотка могла выехать за границу", – сомневается sonof_sun. "Сразу видно что Патриоты своей родины!!!Берегут свою природу, едут во Францию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – пишет anatoliikasarov. "Поэтому и существует этот перекос в нашей стране, одним времени не хватает отдохнуть, а другим не здохнуть от зарплат в 10-15 т. рублей. Хорошего отдыха..." – возмутилась tigr742812.