Сенатора унизили из-за выпирающей из платья груди

Страстная речь австралийского сенатора Сары Хансон-Янг стала причиной ее травли в СМИ. Консервативные издания отметили, что выступать в защиту прав женщин, тряся при этом почти оголенной грудью, по меньшей мере непрофессионально.

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