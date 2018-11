Сенатора унизили из-за выпирающей из платья груди

Сара Хансон-Янг устала от мужского произвола в австралийском сенате. Представитель партии "зеленых" обличила коллег в том, что они мешают ей, как и другим женщинам в сенате, выполнять свои обязанности постоянными оскорблениями и угрозами. Настоящие мужчины так не поступают, уверена Хансон-Янг.

Возможно, речь сенатора и возымела бы действие, если бы не несколько фривольный наряд оратора. Консервативный журнал Spectator Australia 28 ноября опубликовал письмо под названием "Подрыв доверия к Саре Хансон-Янг", сопроводив его фотографией сенаторского бюста.

"Любая женщина, у которой есть что-то наверху, знает, что с болтающимися сиськами дебаты она не выиграет", – отметили авторы статьи. Сенатора обвинили том, что она явилась на заседание в неподобающем виде. По мнению критиков, Хансон-Янг сама виновата в том, что ее не воспринимают всерьез – она, судя по наряду, путает работу с вечеринкой. Статью пришлось позже удалить, однако тему подхватило издание BuzzFeed.

Несколько известных журналистов обратили внимание на публикацию и пристыдили редакцию издания. Материал назвали "неподобающе отвратительным". За подругу по несчастью вступилась писательница Кэти Холл. "Полагаю, никто из тех, кто работает в Spectator или читает его, никогда раньше не видел сиськи", – сыронизировала литератор.

