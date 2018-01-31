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Общество

Как будет развиваться Казахстан

Фото: wikipedia.org/Ken and Nyetta
Эксперты назвали развитие человеческого капитала и ускорение интеграционных процессов в Евразии главными составляющими модернизации по-казахстански. Президент страны Нурсултан Назарбаев обозначил в своем послании десять приоритетных задач для успешного развития страны. Для того, чтобы дать оценку программному документу, в Москве за круглым столом собрались известные представители российского экспертного сообщества.
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Новый 2018 год начался в Казахстане под знаком модернизации. В январе президент страны Нурсултан Назарбаев обратился к своему народу с посланием под названием "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции". Глава Казахстана выразил уверенность в наличии у страны ресурсов, необходимых для вхождения в число стран-лидеров нового мира.

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Назарбаев считает, что в прошлом году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста. Но новое качество развития должно основываться в первую очередь на широком внедрении элементов четвертой промышленной революции, уверен президент.

Именно поэтому глава государства обозначил в своем послании десять новых приоритетных задач для правительства. Речь идет о превращении индустриализации во флагман внедрения новых промышленных технологий, новом качестве в развитии ресурсного потенциала, повсеместном применении информационных технологий и повышении эффективности транспортно-логистической инфраструктуры.

Президент также поставил задачи внедрения современных технологий в агросекторе, строительстве и коммунальном хозяйстве, оздоровления банковского сектора, улучшения качества медицинского обслуживания, развития занятости населения. На новый уровень должны выйти борьба с коррупцией и реформа судебной системы. Президент поручил создать умные города и выстроить в стране эффективное государственное управление с обязательным использованием цифровых технологий, повысить качество госуслуг для населения.

Основой модернизации должен стать человеческий капитал. Для этого в Казахстане необходимо создать передовую систему образования, обновить учебные программы и повысить престиж педагога. На этот пункт послания президента обратил внимание проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин. По его мнению, для того, чтобы реализовать любую осмысленную стратегию развития необходимы люди и деньги.

Андрей Марголин. Кадр: видео РИА Новости

"Люди должны быть на первом месте. В любом из пунктов послания Назарбаева речь фактически идет о развитии человеческого капитала", – отметил ученый. Люди, которым принадлежит будущее, должны понимать, что такое блокчейн, виртуальная и дополненная реальность – все, без чего немыслима четвертая промышленная революция.

Марголин также отметил, что президент Казахстана много внимания уделяет интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Эксперт напомнил о важной роли Назарбаева в появлении Евразийского экономического союза, созданного для кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик пяти государства – России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Несмотря на то, что в послании президента Назарбаева речь идет исключительно о внутренней жизни страны, российские эксперты не могли не отметить влияние развития Казахстана на двусторонние отношения с Россией. Советник президента Торгово-промышленной палаты Георгий Петров назвал заложенные в послании задачи большим позитивом для дальнейшего укрепления взаимодействия отношений Москвы и Астаны.

"Я не знаю ни одной страны ближнего или дальнего зарубежья, где работало бы около восьми тысяч предприятий с российским капиталом. За последний год нам удалось преодолеть негативные тенденции в сфере двусторонней торговли, возникшие после рекордного, 2012-го года, когда объем превысил 25 миллиардов долларов", – отметил Петров. 

Георгий Петров. Кадр: видео РИА Новости

В свою очередь, директор центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана ИМИ МГИМО Андрей Казанцев напомнил, что любое развитие невозможно без стабильности. В этой связи эксперт указал на роль президента Назарбаева в поддержании стабильности в Центральной Азии и вокруг нее.

"Внешняя политика Казахстана, направленная на созидание, на установление мира, на развитие сотрудничества между всеми государствами постсоветского пространства – важнейший фактор, способствующий стабильности в регионе и развитию самого Казахстана", – сказал эксперт.   

Казанцев также отметил, что страна под руководством Назарбаева стала лидером по привлечению инвестиций на постсоветском пространстве. По мнению специалиста, этому способствовали, в первую очередь, хорошие отношения Казахстана со всем миром и умение властей строить внешнюю политику.

"Такой скачок не может быть спонтанным. Роль Назарбаева заключается в том, что он превращает спонтанное движение в целенаправленное. Для этого он обладает достаточным авторитетом и кругозором. Если проект развития, заложенный в послании президента, будет реализован, то Казахстан станет как минимум лидером в регионе", – отметил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. При этом политолог выразил уверенность в том, что документ обязательно будет реализован.

Заместитель директора АНО "Институт развития интернета" Екатерина Лобанова целом отметила важность послания Нурсултана Назарбаева и план развития цифровой экономики в условиях четвертой промышленной революции. Эксперт указала на важный факт, без которого, по ее мнению, любое развитие зайдет в тупик.


Екатерина Лобанова. Кадр: видео РИА Новости

"Пока бизнес на местах не начнет развитие – никакая программа реализована не будет. Основная задача государства в сфере цифровых технологий – создание конкуренции на рынке IT-компаний", – сказала Лобанова.

Эксперты сошлись во мнении, что модернизация по-казахстански станет успешным проектом президента Нурсултана Назарбаева. Политологи, бизнесмены и экономисты выразили уверенность в том, что Казахстан в будущем ждут уверенный рост и мощный рывок к цифровой экономике.

Автор: Александр Комаров31 января 2018, 13:53

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