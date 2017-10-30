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Политика

Россия и Казахстан: Столпы сотрудничества

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press
В октябре 2017 года исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. 26 октября в стенах Московского государственного института международных отношений (МГИМО) прошла международная конференция, посвященная этому событию. Инициаторами проведения мероприятия выступили МИД РФ, посольство Республики Казахстан в России и сам МГИМО. Конференцию посетили не только высокопоставленные политические деятели, дипломаты и эксперты, но также студенты и аспиранты московских вузов.
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Открывая конференцию ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что с момента обретения независимости Казахстан является одним из главных зарубежных партнеров России. "Для России Казахстан был важен в создании, сохранении и развитии СНГ, 25-летие которого мы недавно отмечали, создании организации Договора о коллективной безопасности вместе с коллегами – партнерами из других стран, и ЕврАзЭС. Хотел бы напомнить, что именно президент Казахстана был инициатором создания такого рода объединения" – подчеркнул ректор.

Торкунов рассказал о своей встрече с президентом Казахстана. “По-стариковски могу вспомнить, что когда в первый раз приехал в Казахстан в 1994 году, меня принял президент Нурсултан Назарбаев в Алма-Ате. Я очень волновался. Зашел интересный разговор о сотрудничестве, говорили об университетском образовании, и президент предложил свою точку зрения относительно большого сотрудничества – евразийского", – вспомнил ректор МГИМО.

По словам Торкунова, он был поражен глубиной познаний Назарбаева о евразийской идее. "Естественно, я тоже имел об этом представление, но весьма туманное. И помню, когда вернулся в Москву, сразу позвонил в библиотеку, и попросил принести все сочинения, которые связаны с евразийской идеей, о чем тогда говорил на встрече президент Казахстана" – отметил ректор МГИМО.


Продолжая конференцию, посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов отметил, что сотрудничество Казахстана и России держится на трех столпах.

“Во-первых, наши страны связаны глубокой исторической общностью, культурой и традициями, которые имеют прочную духовную почву. Как отметил президент Нурсултан Назарбаев, курс на дальнейшее укрепление сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой наших народов.

Во-вторых, сформирована устойчивая и многоуровневая юридически-правовая база двусторонних отношений. Между нашими странами заключено свыше 300 меморандумов и соглашений. Основополагающим документом, отразившим выход отношений двух государств на качественно иной уровень, стал принятый в 1992 году Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Окончательно придала отношениям двух стран статус союзнических декларация 1998 года о вечной дружбе и союзничестве, ориентированная в ХХI столетие. По своей политической значимости данный документ на тот момент был беспрецедентным.

В-третьих, это взаимовыгодные торгово-экономические отношения. Достаточно сказать, что по статистическим данным товарооборот между нашими государствами в годы экономического подъема достигал 20 миллиардов долларов США и с 1995 года вырос в четыре раза. За последние 12 лет объем инвестиций из России в Казахстан составил более 10 миллиардов долларов, а из Казахстана в РФ более 3 миллиардов".


О том, что юбилейные 25 лет отношений между Казахстаном и Россией – важная веха в истории стран на конференции говорил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев.

"В январе будущего года наша страна будет председательствовать в Совете безопасности ООН, и в качестве главного мероприятия планируется проведение открытых дебатов высокого уровня по миру и безопасности. По многим аспектам наши дипломаты уже проводят консультации, мы ведем тесную координацию действий по вопросам сирийского урегулирования. В этом году проведено уже шесть раундов переговоров и на следующей неделе планируется проведение седьмого, – заявил Галымжан Койшыбаев. – О вкладе наших стран в международную безопасность наглядно свидетельствуют итоги саммита ШОС в Астане, на котором состоялось принятие в состав организации крупнейших государств мира – Индии и Пакистана".

Статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел РФ Григорий Карасин напомнил, что в текущем году Россия отмечает 25-летие установления дипломатических отношений со всеми странами СНГ, но мероприятий масштаба такой крупной конференции, которую подготовила казахстанская сторона, ни с кем не проводилось. Он согласился с послом Казахстана, что все возникающие между двумя государствами вопросы всегда успешно решаются путем двустороннего и многостороннего диалога. "Современные отношения между Казахстаном и Россией строились не на пустом месте. После распада СССР в процессе становления независимых государств нам удалось избежать отчуждения и настороженности", – отметил российский дипломат.

По словам Карасина, и Казахстан, и Россия привержены политике углубления сотрудничества, являются активными участниками евразийской интеграции, инициированной Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, осуществляют успешное взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, ШОС.

По отзывам участников конференции, она стала полезной площадкой для обсуждения итогов взаимодействия, определения рисков и возможностей, планирования дальнейших совместных шагов по развитию многогранного сотрудничества.

Автор: Иван Поляков30 октября 2017, 14:00

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