Улюкаев отказался признать вину перед заседанием суда

В Замоскворецком суде Москвы началось заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В беседе с журналистами экс-чиновник отказался признать вину, передает телеканал "Дождь".

Как писали Dni.Ru, Улюкаева обвиняют в получении крупной взятки. Во время следствия экс-министр находился под домашним арестом.