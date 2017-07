МИД России встал на защиту украинского летчика-героя

МИД России указало в своем официальном Facebook, что летчик герой Александр Акопов, совершивший ювелирную посадку поврежденного пассажирского самолета в Стамбуле, подвергнут шквалу критики на Украине. МИД сделал летчику предложение.

"Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, 27 июля героически посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России", – отмечает МИД России. Поводом для травли героя стала фотография в профиле Акопова в Facebook: на его аватаре изображен коллаж из фотографий самого летчика и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, с которым у Акопова есть некоторое внешнее сходство.

"Александр, то, что Вы совершили, – вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте – всегда Вам рады", – официально приглашает Акопова Министерство иностранных дел России.

Напомним, лайнер Airbus 320 авиакомпании Atlas Global выполнял рейс UH250 из Харькова в Стамбул, после чего сразу направился в аэропорт Эркан в Северном Кипре с 121 пассажирами на борту. В воздухе он попал в сильнейший шторм с градом, который повредил носовой обтекатель и сделал лобовое стекло практически непрозрачным из-за множества мелких трещин. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, где им пришлось приземляться в условиях практически полного отсутствия видимости и отказа части электроники. Этим оказался и обусловлен опасный крен – пилот через боковое стекло смотрел на посадочную полосу.

"Конечно, был испуг. Но у меня не было времени на то, чтобы бояться. Нужно было что-то делать. Я понимал, что нужно немедленно посадить самолет. Вы видели на видео, как его разворачивало? Дальше мы бы уже никуда не полетели. У меня 31 год стажа, все-таки есть опыт. Второй пилот – большой молодец, сработал очень хорошо. В результате посадка была, как говорят, much better than expected – все прошло даже лучше, чем мы ожидали", – заявил пилот украинской газете "Факты и комментарии" .



"Было такое, что двигатель отказал, а однажды двигатель загорелся. Всякое бывало. Но эта ситуация – самая сложная. Было действительно непросто", – добавил Акопов.

"Я, конечно, переживал. Вам как людям, далеким от авиации, наверное, сложно понять, как это выглядит. Попробуйте представить себя на месте водителя за рулем автомобиля, когда вот-вот может случиться авария, ДТП. Вы едете и понимаете, что что-то идет не так. Но импровизации здесь быть никакой не должно. Есть инструкции, есть мониторы, которые срабатывают, но на каком-то этапе нужно принимать свое командирское решение", – отметил он.

Находившийся за штурвалом украинский пилот Александр Акопов стал настоящей звездой турецких СМИ – и одновременно жертвой травли на Украине. "Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии", – написал один пользователей. То, что Порошенко наградил Акопова орденом Мужества пользователь назвал политическим PR.

Некоторых возмутило, что сам летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же и ни у кого из них нет "и намека на украинский флаг". "Поставил Лаврова – значит, это его кумир, и соответственно он сепар", – пишет Юхим Сербов.

"Это наша бортпроводница меня сфотографировала. Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие. Да, я поставил на аватарку, но это было давно, еще до начала войны в Донецке", – рассказал Акопов. Впрочем, симпатии к России у пилота таки пристутсвуют.



"Симпатии к России? Да, у меня есть симпатии к России. Симпатии к российскому хоккею. А к футболу – украинскому. Но живу-то я и работаю в Украине. Обвинять меня в сепаратизме не стоит", – отметил Акопов.