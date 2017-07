Отсидевший педофил устроился в McDonalds на раздачу Happy Meal

В McDonalds заявили, что о темном прошлом нового работника узнали совсем недавно и сразу инициировали расследование. Бэкграунд менеджера заинтересовал администрацию, когда в Сеть попали фотографии досрочно освободившегося педофила, сделанные у стойки семейного ресторана, пишет The Sun.

"Да, я был в тюрьме, но какое это имеет значение?!" – возмутился 20-летний Оливер Хорвуд. По его словам, работодатель был осведомлен о тюремном сроке. Более того, близкие менеджера отметили, что администрация McDonalds в Грейвзенде (графство Кент) буквально зазывала его. Там были уверены, что педофил – хороший сотрудник.

Хорвуд так раздавал бы детям Happy Meal, но кто-то из общественников нашел его данные в базе извращенцев. "Стоящие в очереди в ожидании еды никогда не подумали бы, что компания будет нанимать персонал из находящихся в реестре секс-преступников кандидатов", – прокомментировал активист. По его словам, управляющие в McDonalds должны сгореть со стыда.

