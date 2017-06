Горбачеву запретили покидать страну

Состояние здоровья 86-летнего политика вызывает у медиков опасения. В связи с этим Горбачев вынужден отказаться от запланированного мероприятия.

"Михаил Сергеевич не сможет принять участие в траурной церемонии, поскольку врачи не рекомендовали ему совершать столь длительную поездку", – цитирует представителя пресс-службы Горбачев-фонда ТАСС. Известно, что делегацию от России на церемонии возглавит премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Отметим, президент России Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования в связи с кончиной Коля. Он отметил, что политик сыграл ключевую роль не только в объединении Германии, но и в прекращении холодной войны. Путин также рассказал, что Коль оказал на него большое влияние.

Напомним, Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне. Он был главой германского правительства с 1982 по 1998 годы. В историю политик вошел как "канцлер единства". Историческое объединение Германии вряд ли произошло бы без усилий канцлера ФРГ. Траурная церемония состоится 1 июля в Страсбурге (Франция), где расположен Европарламент.

