Горбачеву запретили покидать страну
Состояние здоровья 86-летнего политика вызывает у медиков опасения. В связи с этим Горбачев вынужден отказаться от запланированного мероприятия.
"Михаил Сергеевич не сможет принять участие в траурной церемонии, поскольку врачи не рекомендовали ему совершать столь длительную поездку", – цитирует представителя пресс-службы Горбачев-фонда ТАСС. Известно, что делегацию от России на церемонии возглавит премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Отметим, президент России Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования в связи с кончиной Коля. Он отметил, что политик сыграл ключевую роль не только в объединении Германии, но и в прекращении холодной войны. Путин также рассказал, что Коль оказал на него большое влияние.
Напомним, Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне. Он был главой германского правительства с 1982 по 1998 годы. В историю политик вошел как "канцлер единства". Историческое объединение Германии вряд ли произошло бы без усилий канцлера ФРГ. Траурная церемония состоится 1 июля в Страсбурге (Франция), где расположен Европарламент.
Helmut Kohl’s visionary leadership prepared Germany and all of Europe for the 21st century. https://t.co/ltdamqIgt5— Bill Clinton (@billclinton) 16 июня 2017 г.
Михаил Горбачев – последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, занимавший этот пост с 1985 по 1991 годы. Также он был первым и единственным президентом СССР (1990-1991).
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