Американец поставил рекорд ради бесплатных наггетсов

Пост студента установил абсолютный рекорд популярности в истории Twitter. Уилкерсон заключил пари 6 апреля этого года о том, что соберет 18 миллионов ретвитов ради годового запаса наггетсов.

Студенту удалось обойти даже телеведущую Эллен Дедженерес, автора самого популярного поста в Twitter. Его запись уже набрала более 3,5 миллиона ретвитов и 930 с лишним тысяч лайков.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

Достижение любителя наггетсов зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Сеть ресторанов Wendy`s, пообещавшая перечислить 100 тысяч долларов, если Картер побьет рекорд Эллен, в благотворительный фонд Dave Thomas Foundation, уже это сделала.

Congratulations to @carterjwm who just broke @TheEllenShow's record for most retweeted tweet on @Twitter #NuggsForCarter pic.twitter.com/gwKyq8zmfP