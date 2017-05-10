Американец поставил рекорд ради бесплатных наггетсов
Пост студента установил абсолютный рекорд популярности в истории Twitter. Уилкерсон заключил пари 6 апреля этого года о том, что соберет 18 миллионов ретвитов ради годового запаса наггетсов.
Студенту удалось обойти даже телеведущую Эллен Дедженерес, автора самого популярного поста в Twitter. Его запись уже набрала более 3,5 миллиона ретвитов и 930 с лишним тысяч лайков.
HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3— Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 апреля 2017 г.
Достижение любителя наггетсов зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Сеть ресторанов Wendy`s, пообещавшая перечислить 100 тысяч долларов, если Картер побьет рекорд Эллен, в благотворительный фонд Dave Thomas Foundation, уже это сделала.
Congratulations to @carterjwm who just broke @TheEllenShow's record for most retweeted tweet on @Twitter #NuggsForCarter pic.twitter.com/gwKyq8zmfP— GuinnessWorldRecords (@GWR) 9 мая 2017 г.
Напомним, в прошлом году москвичка подала в суд на сеть быстрого питания McDonald’s. Женщина утверждала, что ей был нанесен моральный вред из-за нецензурной брани посетителей ресторана. Истица потребовала возмещения в размере миллиона рублей.
Как писали Dni.ru, инцидент, в ходе которого истице был нанесен моральный вред, произошел еще в сентябре 2015 года. Тогда посетители ресторана громко ругались матом, чем, по всей видимости, и мешали Краевских. Она обратилась к охраннику заведения и потребовала вывести нарушителей общественного порядка, на что получила отказ, отказ.
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