Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда. Бывший чиновник пробудет за решеткой как минимум до 4 июня, передает ТАСС.

Напомним, Соловьев обвиняется в коррупции. По предварительным данным, он бывший руководитель региона получил взятку в размере 140 миллионов рублей.