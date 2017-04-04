Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда. Бывший чиновник пробудет за решеткой как минимум до 4 июня, передает ТАСС.
Напомним, Соловьев обвиняется в коррупции. По предварительным данным, он бывший руководитель региона получил взятку в размере 140 миллионов рублей.
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