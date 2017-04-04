В центре Москвы нашли уникальный клад эпохи Екатерины II

На Бульварном кольце в центре столицы нашли клад медных монет и деревянную мостовую XVIII века. Находка была сделана строителями при подготовке траншей для коммуникаций, передает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Такие монеты были в ходу во время правления Екатерины II и Павла I. "Скорее всего, деньги были припрятаны на повседневные траты", - рассказали в Мосгорнаследии.

Кроме того, на Покровском бульваре обнаружены фрагменты двух каменных надгробий XVI века. На плитах отсутствуют указания на то, кто был похоронен под ними. Лишь на одном из надгробий прорезан рисунок: предположительно, крест на Голгофе.