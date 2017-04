Американец прославился на весь мир из-за измены подруги

Дастон Халлоуэй разместил фотографии на своей странице в соцсети Facebook. "Когда приходишь домой и видишь другого мужчину в кровати с любимым человеком. Хороший мужчина достоин хорошей женщины", – прокомментировал он снимки.

Интернет-пользователи принялись обсуждать неприятную ситуацию, выражая поддержку Халлоуэю. Он рассказал подписчикам, что сначала хотел "пнуть любовника в зад", но вместо этого "повел себя как босс".

"Когда я сделал селфи, толкнул свою девушку, чтобы проснулась, но она была очень пьяна, – добавил американец. – А я хотел спросить, могу ли переночевать в другой спальне и что любит есть на завтрак этот человек".

My dude did an entire photo shoot lmao pic.twitter.com/3rhiKF59IW