Американец прославился на весь мир из-за измены подруги

Дастон Халлоуэй вернулся домой и обнаружил в кровати спящую подругу с любовником. Мужчина сделал селфи на их фоне и опубликовал снимки в Сети.

Дастон Халлоуэй разместил фотографии на своей странице в соцсети Facebook. "Когда приходишь домой и видишь другого мужчину в кровати с любимым человеком. Хороший мужчина достоин хорошей женщины", – прокомментировал он снимки.

Интернет-пользователи принялись обсуждать неприятную ситуацию, выражая поддержку Халлоуэю. Он рассказал подписчикам, что сначала хотел "пнуть любовника в зад", но вместо этого "повел себя как босс".

"Когда я сделал селфи, толкнул свою девушку, чтобы проснулась, но она была очень пьяна, – добавил американец. – А я хотел спросить, могу ли переночевать в другой спальне и что любит есть на завтрак этот человек".

My dude did an entire photo shoot lmao pic.twitter.com/3rhiKF59IW — WSHH FANS (@WSHHFANS) 23 апреля 2017 г.

Через некоторое время обманутый влюбленный удалил фото, но письма с соболезнованиями он получает до сих пор. Примечательно, что Халлоуэй старается отвечать на все сообщения.

"Потерпевший" выразил благодарность всем неравнодушным: поддержка родственников и подписчиков убедила его в том, что мир не так плох. "Приятнее всего, когда кто-то ценит то, что ты делаешь, чтобы другой получил по заслугам", – написал американец.

Однако далеко не все относятся к измене с юмором. Например, ревнивый житель Ростова решил проучить школьного сторожа, оказывавшего знаки внимания его любимой. Он подбросил конкуренту самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. В результате любопытному охраннику оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота.