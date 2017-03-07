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Общество

Женщина сбросила сто килограммов за три недели

Фото: GLOBAL LOOK press/moodboard
Египтянка Эман Ахмед Аб эль Ати, считавшаяся самой корпулентной женщиной в мире, сбросила за три недели сто килограммов. До похудения она весила около полутонны.
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Женщина избавилась от 100 килограммов лишнего веса после посещения одной из больниц Мумбая, сообщает Hindustan Times. По словам медиков, таких результатов Эман Ахмед достигла благодаря специальной жидкой диете, богатой белками и пищевыми волокнами.

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В скором времени женщине предстоит бариатрическая операция, в связи с чем ей было необходимо сбросить вес. После хирургического вмешательства в течение полугода Эман Ахмед должна похудеть на 200 килограммов.

"Сейчас мы ждем результатов генетических анализов для проведения операции. Диета и лечение сделали свое дело, следующий круг похудения – через хирургию", – рассказал врач, доставивший египтянку в Мумбай.

Эман Ахмед весила почти полтонны, когда ей было еще 11 лет. Медики заподозрили, что ожирение египтянки может быть вызвано генетической предрасположенностью. Ее организм накапливает слишком много жидкости из-за дисфункции желез. Также она страдает от элефантиаза, вызванного паразитическими нематодами.

Женщину доставили в индийскую больницу для лечения в феврале 2017 года. До этого ей долгое время не удавалось получить визу, так как она не могла встать с кровати и дойти до посольства для идентификации личности. Решить проблему удалось лишь в конце 2016 года после вмешательства главы МИД Индии Сушмы Свараджа.

Автор: Олег Шивалов7 марта 2017, 16:06

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