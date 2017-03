Женщина сбросила сто килограммов за три недели

Женщина избавилась от 100 килограммов лишнего веса после посещения одной из больниц Мумбая, сообщает Hindustan Times. По словам медиков, таких результатов Эман Ахмед достигла благодаря специальной жидкой диете, богатой белками и пищевыми волокнами.

В скором времени женщине предстоит бариатрическая операция, в связи с чем ей было необходимо сбросить вес. После хирургического вмешательства в течение полугода Эман Ахмед должна похудеть на 200 килограммов.

"Сейчас мы ждем результатов генетических анализов для проведения операции. Диета и лечение сделали свое дело, следующий круг похудения – через хирургию", – рассказал врач, доставивший египтянку в Мумбай.

Эман Ахмед весила почти полтонны, когда ей было еще 11 лет. Медики заподозрили, что ожирение египтянки может быть вызвано генетической предрасположенностью. Ее организм накапливает слишком много жидкости из-за дисфункции желез. Также она страдает от элефантиаза, вызванного паразитическими нематодами.

