Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Как порноактеры калечатся на съемках

Дэнни Уайлд. Фото: twitter.com/dannywylde
Известный британский порноактер Кристофер Зайдшег откровенно рассказал об обратной стороне своей профессии. Проработав в секс-индустрии более десяти лет, мужчина приобрел не только физическую, но и психологическую травму.
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Кристофер Зайдшег известен в порноиндустрии под псевдонимом Дэнни Уайлд. За плечами актера десятилетняя карьера и более 600 фильмов для взрослых. Однако вопреки стереотипам о том, что у мужчины с такой профессией сказочно прекрасная жизнь, годы работы в порно обернулись для Зайдшега большими проблемами.  

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В частности, череда секс-съемок привела к тому, что британец угробил свой главный "инструмент" для заработка, пишет Independent. Дело в том, что для поддержания "боевой готовности" на съемочной площадке актер "подсел" на препараты для лечения эректильной дисфункции. Как отмечает издание, это достаточно распространенная проблема в секс-индустрии.  

Как признается сам Зайдшег, зависимость была скорее психологической. Актер начинал тревожиться, если не принимал "виагру" в течение какого-то времени, или выпивал ее перед свиданием, даже если в этом не было необходимости.  

В итоге за время работы в порно Зайдшег трижды оказывался в больнице из-за приапизма – длительной, болезненной эрекции полового органа, которая не связана с сексуальным возбуждением. После того как врач заявил мужчине о том, что ему грозит импотенция, он принял решение навсегда уйти из порно. 

По словам Зайдшега, в индустрии фильмов для взрослых есть место и для дискриминации. Так, например, актеры, снимающиеся как в гомосексуальных, так и в гетеросексуальных сценах, не вызывают доверия у режиссеров, получая постыдное клеймо "кроссовер". Дело в том, что во время съемок роликов об однополой любви актеры часто не пользуются презервативами, в отличие от бдительно относящихся к своему здоровью коллег из "традиционного" порно. 

Зайдшег также рассказал о том, что мужчины в клубничке меньше зарабатывают, чем женщины. Как правило, за съемки в традиционной сексуальной сцене актеры обоих полов получают примерно тысячу долларов. Однако женщины могут заработать гораздо больше, если от них требуются какие-то дополнительные навыки или участие в экзотике. 

Автор: Светлана Сидорчук7 марта 2017, 15:00
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Как порноактеры выглядят в реальной жизни

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