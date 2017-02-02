Российская порноактриса раскрыла свои заработки

Порноактриса из Тулы, известная как Ева Бергер, рассказала о том, сколько денег получают за съемки звезды фильмов для взрослых. Также она поведала о специфике и современных тенденциях пикантного жанра.

Девушка призналась, что в России получила педагогическое образование. По профессии она учитель литературы. А из родной Тулы 24-летняя россиянка Надя переехала в Будапешт, чтобы построить карьеру в кинематографе для взрослых.

"Я росла в достаточно строгой семье, училась хорошо, в какой-то момент мне захотелось разорвать все эти цепи и попробовать что-то новое", – цитирует Еву "Сноб". Она поделилась, что после первой съемки ей казалось, что она делает "что-то очень плохое", но в то же время ее это "встряхнуло и обновило".

Порноактриса отметила, что работа порноактера – отнюдь не праздная деятельность, как думают многие, а тяжелый труд. Рабочий день Евы начинается в семь часов утра. Однако, по ее словам, больших денег в индустрии нет.

Ева снимается в жестких фильмах БДСМ. Она признается, чтобы получить 1500 тысячи евро за съемку в стиле gang bang с участием 20 мужчин, ей приходится терпеть сильную боль. "Лучше всего платят в Америке, но я там не работала. Могу говорить за Европу. Ставки начинаются от 100 евро. Лучше всего оплачивается хардкорное порно", – делится порноактриса.

При этом, отмечает Ева, "у девочек зарплаты в два раза выше, чем у мальчиков". Она сетует на то, что в России "с деньгами вообще кошмар". "Пару лет назад платили 3−5 тысяч рублей, но сейчас мало кто в России снимает, только в Питере пара компаний", – говорит Ева Бергер.

Кроме того, она считает, что те, кто приходит в эту сферу из-за денег, перестают сниматься уже через месяц. Ведь, по ее словам, почти все, кто принимает участие в съемках фильмов для взрослых, имеют социально-психологические проблемы.

Актриса рассказала и о последних трендах в порноиндустрии. Оказывается, режиссеры клубнички теперь отдают предпочтение не пышногрудым знойным красоткам, а тинейджерам с узкими бедрами и маленькой грудью. Не смотря на специфику и минусы, свою профессию звезда жестких видео называет благодатной. По ее словам, порноактриса может сниматься и в 70 лет, но только для очень специфических сайтов.