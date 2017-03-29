Большинство российских продуктов признаны опасными
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что предприниматели нашли способ избегать проверок. Согласно закону, инспекция может проводиться не чаще, чем раз в три года. По истечении этого срока бизнесмены просто ликвидируют фирмы и создают на их базе новые.
Мелано добавила, что график ведомственных проверок находится в открытом доступе, поэтому предприниматели уведомлены о грядущей инспекции и готовятся к ней. Нередко перед визитом специалистов они вывозят со склада большую часть продуктов, в том числе некачественных, пишет газета "Известия".
"Проблема в том, что производитель может три года выпускать неизвестно что, а в один день либо вычистит все и сведет документы, либо вообще вывезет продукты со склада или просто перерегистрирует компанию. Раньше мы могли внезапно прийти с проверкой, подготовиться было невозможно", – рассказала представитель Россельхознадзора.
Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков уверен, что проверок избегают только мелкие фирмы – остальным важен авторитет. Проблема качества, по его словам, серьезно проявляется в производстве круп.
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"Для того чтобы их произвести, не нужно дорогостоящее оборудование, выпуск можно наладить в любом небольшом помещении. Задача – как можно дешевле сделать продукт и продать. Здесь о соблюдении правил производства, ГОСТов и ТУ речи быть не может", – пояснил Востриков.
По данным Роспотребнадзора, в 2016 году среди 56 тысяч проверенных производителей 66% нарушали санитарные нормы. Ведомство приняло Стратегию повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года.
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