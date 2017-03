Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне

Индонезиец исчез после того, как отправился собирать урожай пальмового масла, сообщает Daily Mail. Друзья и родственники Акбара Салубиро отправились на поиски, но обнаружить его живым им не удалось.

На заднем дворе дома покойного односельчане нашли семиметрового питона, кожа которого была сильно растянута из-за находящегося внутри крупного объекта. Разрезав змею, родные обнаружили в ней труп Акбара.

Глава сельского комитета Салубиро Джунайди рассказал, что в пасти распухшего питона были хорошо видны ботинки покойного. Также он отметил, что в ночь перед обнаружением тела жители деревни слышали крики из пальмовой рощи.

