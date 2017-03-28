Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне

В Индонезии питон целиком проглотил жителя одной из деревень. Пропавшего без вести Акбара Салубиро обнаружили внутри рептилии во дворе его дома.

Индонезиец исчез после того, как отправился собирать урожай пальмового масла, сообщает Daily Mail. Друзья и родственники Акбара Салубиро отправились на поиски, но обнаружить его живым им не удалось.

На заднем дворе дома покойного односельчане нашли семиметрового питона, кожа которого была сильно растянута из-за находящегося внутри крупного объекта. Разрезав змею, родные обнаружили в ней труп Акбара.

Глава сельского комитета Салубиро Джунайди рассказал, что в пасти распухшего питона были хорошо видны ботинки покойного. Также он отметил, что в ночь перед обнаружением тела жители деревни слышали крики из пальмовой рощи.

Напомним, в Индонезии певица во время концерта наступила на хвост королевской кобры. Разозленная змея укусила местную звезду в бедро, однако она продолжила выступление, несмотря на травму.

Horrifying photos shows moment villagers cut open a giant python and discover their missing friend in Indonesia https://t.co/hpxBT6Jlks pic.twitter.com/GPvFhm5RIj — Mr Ifeanyi's Blog (@mrifeanyisblog) 28 марта 2017 г.

После нападения кобры девушка пела еще 45 минут. После этого ей пришлось остановить выступление, так как у нее начались судороги и рвота. Уже находясь в больнице, она отказалась принимать противоядие, потому что была уверена в безопасности укуса. Спустя некоторое время она скончалась.

