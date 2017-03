"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях

Американский лидер побеседовал с представителями автотранспортных компаний и водителями грузовиков. На своей странице в Twitter Дональд Трамп назвал эту встречу большой честью.

Интернет-пользователи подметили, что глава государства, забравшись в кабину одного из грузовиков, повел себя как ребенок. Он начал сигналить и рулить, словно мальчишка, сообщает "Газета.ru".

"И Трамп подал в отставку в тот же вечер, исполнив мечту своей жизни – посидеть за рулем грузовика", – пошутил комментатор под ником @barry. "Пусть мой большой сын сегодня будет вести школьный автобус!" – написал другой обитатель Сети.

Just before today's health care vote was delayed, Trump climbed into the driver's set of a truck and honked its horn. pic.twitter.com/H3tPeQ8f0S