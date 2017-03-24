"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях
Американский лидер побеседовал с представителями автотранспортных компаний и водителями грузовиков. На своей странице в Twitter Дональд Трамп назвал эту встречу большой честью.
Интернет-пользователи подметили, что глава государства, забравшись в кабину одного из грузовиков, повел себя как ребенок. Он начал сигналить и рулить, словно мальчишка, сообщает "Газета.ru".
"И Трамп подал в отставку в тот же вечер, исполнив мечту своей жизни – посидеть за рулем грузовика", – пошутил комментатор под ником @barry. "Пусть мой большой сын сегодня будет вести школьный автобус!" – написал другой обитатель Сети.
Just before today's health care vote was delayed, Trump climbed into the driver's set of a truck and honked its horn. pic.twitter.com/H3tPeQ8f0S— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 23 марта 2017 г.
Фотография американского лидера за рулем разлетелась по Twitter-аккаунтам. Пользователь @samcmlaird отметил, что так же уверенно "Трамп ведет Америку к обрыву".
All the kids on the playground are suddenly all about making America great again. #Vroom #Honk #BigRig #Truck #Trump #ILoveTrucks #MAGA pic.twitter.com/M3ZiA8Z6dF— Big Time Operator (@b1gt1me0perat0r) 23 марта 2017 г.
Как писали Dni.Ru, в сентябре президент США Дональд Трамп в девятый раз станет дедом. Его 33-летний сын заявил, что они с женой Ларой ждут первенца.
23 марта 2017 г.
До появления ребенка на свет осталось полгода. "Очень рады сообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год. Мы благословлены!" – сообщил в Twitter Эрик Трамп.
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