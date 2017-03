Девочка сорвала шапочку с Папы Римского

В Twitter появилось смешное видео инцидента, произошедшего в Риме. Девочка, которую крестный отец взял на встречу с Папой Римским, сорвала с понтифика шапочку. Это случилось, когда она целовала его в щеку.

"Взял крестницу встретиться с папой римским. Она украла его шапочку", – подписал свой ролик автор видео. Папа Римский с юмором отреагировал на произошедшее. Он не стал ругать малышку, а просто рассмеялся.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN