В США пациенту пересадили лицо

В США проведена сложная и редкая операция по трансплантации лица. Хирурги из клиники Майо провели пересадку молодому человеку.

В 2006 году с 21-летним Энди Санднессом случилось несчастье, в результате чего он остался без основной части лица. Врачи восстановили молодому человеку нос, но челюсть и зубы им сразу сделать не удалось, передает "Газета.ru". Идея пересадить парню часть лица родилась у врачей в 2012 году. К операции хирурги готовились несколько лет. Она длилась 56 часов, и в ней было задействовано 60 человек. Сообщается, что, когда мужчина увидел себя, он был просто потрясен.