Сурок Фил предсказал длинную зиму

Сурок-предсказатель Фил из Пенсильвании (США) поставил точку в спорах о том, когда же настанет долгожданное потепление. Судя по поведению животного, холода не отступят еще в течение шести недель, передает "Газета.ru".

Согласно легенде, если сурок выходит из норы после спячки и пугается своей тени, что зима продлится еще шесть недель. Если же он не обращает внимания на свою тень, то вскоре наступит весна.