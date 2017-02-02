Сурок Фил предсказал длинную зиму

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Сурок-предсказатель Фил из Пенсильвании (США) поставил точку в спорах о том, когда же настанет долгожданное потепление. Судя по поведению животного, холода не отступят еще в течение шести недель, передает "Газета.ru".
Согласно легенде, если сурок выходит из норы после спячки и пугается своей тени, что зима продлится еще шесть недель. Если же он не обращает внимания на свою тень, то вскоре наступит весна.
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