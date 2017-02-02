Кара-Мурза находится в критическом состоянии

Состояние координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы – младшего оценивается как критическое. Общественный деятель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Попавший 2 февраля в реанимацию Владимир Кара-Мурза – младший находится в коме, сообщает Life.ru. У 35-летнего координатора "Открытой России" зафиксирована почечная недостаточность. Специалисты приступили к исследованию анализов для уточнения диагноза.

Несколько часов назад политик был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Юдина. Представители медицинского учреждения заверили, что будут делать все возможное для спасения пациента, но подчеркнули, что его состояние крайне тяжелое.

Ранее Владимир Кара-Мурза – старший пояснил причину госпитализации сына. "Владимир очень переутомился: последнюю неделю практически не отдыхал и готовил фильм, посвященный Борису Немцову", – рассказал он Life.ru.

Кара-Мурза – старший опроверг информацию о том, что сына могли отравить: "Врачи так не думают, и я тоже. Если бы в этот раз кто-то хотел его "замочить", его не дали бы довезти до реанимации".



Владимир Кара-Мурза младший в реанимации с теми же симптомами (жена) — Алексей Венедиктов (@aavst) 2 февраля 2017 г.

Первым о том, что координатор "Открытой России" доставлен в реанимацию, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на его родственников. Стоит отметить, что это не первый подобный случай.

В мае 2015 года Кара-Мурзу – младшего госпитализировали с диагнозом "острая почечная недостаточность", после чего ввели в состояние медикаментозного сна. После выписки он уехал за границу на реабилитацию и вернулся через несколько месяцев.

В январе 2016 года политик получил результаты медицинской экспертизы: в организме была значительно превышена максимально допустимая концентрация тяжелых металлов нескольких видов. В "Открытой России" предположили, что именно это спровоцировало ухудшение его состояния.