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Кара-Мурза находится в критическом состоянии
Попавший 2 февраля в реанимацию Владимир Кара-Мурза – младший находится в коме, сообщает Life.ru. У 35-летнего координатора "Открытой России" зафиксирована почечная недостаточность. Специалисты приступили к исследованию анализов для уточнения диагноза.
Несколько часов назад политик был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Юдина. Представители медицинского учреждения заверили, что будут делать все возможное для спасения пациента, но подчеркнули, что его состояние крайне тяжелое.
Ранее Владимир Кара-Мурза – старший пояснил причину госпитализации сына. "Владимир очень переутомился: последнюю неделю практически не отдыхал и готовил фильм, посвященный Борису Немцову", – рассказал он Life.ru.
Кара-Мурза –
старший опроверг информацию о том, что сына могли отравить: "Врачи так не думают, и я тоже. Если бы в этот раз кто-то хотел его "замочить", его не дали бы довезти до реанимации".
Владимир Кара-Мурза младший в реанимации с теми же симптомами (жена)— Алексей Венедиктов (@aavst) 2 февраля 2017 г.
Первым о том, что координатор "Открытой России" доставлен в реанимацию, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на его родственников. Стоит отметить, что это не первый подобный случай.
В мае 2015 года Кара-Мурзу – младшего госпитализировали с диагнозом "острая почечная недостаточность", после чего ввели в состояние медикаментозного сна. После выписки он уехал за границу на реабилитацию и вернулся через несколько месяцев.
В январе 2016 года политик получил результаты медицинской экспертизы: в организме была значительно превышена максимально допустимая концентрация тяжелых металлов нескольких видов. В "Открытой России" предположили, что именно это спровоцировало ухудшение его состояния.
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