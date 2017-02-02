Путин уволил 16 генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета России. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Все они освобождаются от занимаемых должностей, двое – уволены с военной службы. О причинах перестановок не сообщается.