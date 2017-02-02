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Общество

Кара-Мурзу увезли в реанимацию в Москве

Владимир Кара-Мурза. Фото: youtube.com
Координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза был доставлен в реанимацию в Москве, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на его родственников. Симптомы, рассказала жена Кара-Мурзы, схожи с теми, с которыми его госпитализировали в прошлый раз.
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На данный момент информации о произошедшем крайне мало. По словам депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимира Вишневского, состояние Кара-Мурзы сейчас "неважное". "Он пока еще в сознании, но неизвестно, сколько это продлится", – сказал парламентарий. При этом он отметил, что не исключает версии о покушении на здоровье общественного деятеля.

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В "Открытой России" подтвердили, что Кара-Мурза доставлен в одну из московских больниц. При этом официальный представитель организации Кюлле Писпанен заявила, что у политика те же симптомы, которые наблюдались во время его первой госпитализации в мае 2015 года.

Тогда Кара-Мурзе был поставлен диагноз "острая почечная недостаточность". Через несколько дней он был введен в состояние медикаментозного сна. После выписки политик уехал за границу на реабилитацию, вернувшись обратно через несколько месяцев.

В январе прошлого года Кара-Мурза получил результаты медицинской экспертизы. В его организме была значительно превышена максимально допустимая для человека концентрация тяжелых металлов нескольких видов. Как предположили в "Открытой России", это и могло спровоцировать ухудшение состояния политика.

Автор: Иван Поляков2 февраля 2017, 12:20

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