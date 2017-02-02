Педагога школы для девочек уволили из-за съемок в порно

Учительница из американского Далласа была уволена после того, как стало известно о ее темном прошлом. Женщина предполагает, что информацию о ее работе в порноиндустрии из мести распространил кто-то из бывших коллег.

Реса Вудвард благополучно преподавала инженерию, технологию и математику в школе для девочек. Однако после того, как неизвестный сообщил районным чиновникам о ее порно-прошлом, женщину уволили, сообщает Dallas News.

Выяснилось, что 16 лет назад Реса снималась в жестких порнографических фильмах. Cначала учительница отрицала свою причастность к фильмам для взрослых, а затем все же призналась.

Как объяснила 38-летняя женщина в клубничке она была вынуждена сниматься, так как когда-то находилась в крайне тяжелом финансовом положении. Однако через какое-то время ей удалось бросить сомнительную работу, получить образование и вернуться к нормальной жизни. "Все это время я пыталась держаться как можно дальше от вещей подобного рода", – сказала педагог.

По мнению учительницы, информацию о ее кинематографическом прошлом распространил кое-кто из коллег по порно-цеху, чтобы отомстить. Реса шокирована тем, как с ней обошлось начальство и планирует обжаловать свое увольнение в суде. Учительница считает, что наказывать ее за ошибки молодости несправедливо. Однако районные чиновники непреклонны и утверждают, что учительница пыталась всех обмануть, в том числе и своих учеников.