Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян

Турецкий фотограф получил первый приз за снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Это вызвало настоящее недоумение и негодование в социальных сетях.

Осуждают выбор жюри конкурса не только российские пользователи. Задело за живое это жестокое фото людей по всему миру. "Ужасный выбор!!! Я на самом деле в шоке", – пишет Барбара Себастиау. "Как вам не стыдно публиковать фото убийства?! Стыдитесь!", - возмущается Евгений Лазерсон. "Я не уверена, что это правильное решение, что фото убийцы выиграло", – отмечает Maryia Liuby.

Сенатор Алексей Пушков также усомнился в том, что было правильным отдать победу в конкурсе World Press Photo снимку с убитым в Анкаре российским послом Андреем Карловым. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Даже сам председатель жюри World Press Photo Стюарт Франклин признался, что голосовал против того, чтобы снимку, на котором запечатлено убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, присуждали победу в конкурсе. Свои аргументы он привел в колонке на сайте The Guardian.

На сделанном Озбилиджи 19 декабря 2016 года снимке – 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ запечатлен рядом с телом убитого им дипломата. Снимок убийцы российского дипломата Андрея Карлова назвали "сильной визуальной передачей храбрым фотографом крайне зверского события".

