Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
Турецкий фотограф получил первый приз за снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Это вызвало настоящее недоумение и негодование в социальных сетях.
Осуждают выбор жюри конкурса не только российские пользователи. Задело за живое это жестокое фото людей по всему миру. "Ужасный выбор!!! Я на самом деле в шоке", – пишет Барбара Себастиау. "Как вам не стыдно публиковать фото убийства?! Стыдитесь!", - возмущается Евгений Лазерсон. "Я не уверена, что это правильное решение, что фото убийцы выиграло", – отмечает Maryia Liuby.
Сенатор Алексей Пушков также усомнился в том, что было правильным отдать победу в конкурсе World Press Photo снимку с убитым в Анкаре российским послом Андреем Карловым. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Есть чувство, что в гл. премии World Press Photo за фото убийства А. Карлова, есть моральная червоточина, чем бы эту премию ни объясняли.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 февраля 2017 г.
Даже сам председатель жюри World Press Photo Стюарт Франклин признался, что голосовал против того, чтобы снимку, на котором запечатлено убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, присуждали победу в конкурсе. Свои аргументы он привел в колонке на сайте The Guardian.
На сделанном Озбилиджи 19 декабря 2016 года снимке – 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ запечатлен рядом с телом убитого им дипломата. Снимок убийцы российского дипломата Андрея Карлова назвали "сильной визуальной передачей храбрым фотографом крайне зверского события".
The 2017 World Press Photo of the Year is by @AP's @BurhanOzbilici of an assassination in #Turkey https://t.co/RmBkI0qNxJ #WPPh2017 pic.twitter.com/ehglw1hFNj— World Press Photo (@WorldPressPhoto) 13 февраля 2017 г.
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