Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй

Саманта Кэмерон рассыпалась в комплиментах в адрес главы кабинета министров Терезы Мэй. Жена экс-премьер министра Великобритании Дэвида Кэмерона выразила свой восторг по поводу внешности ведущего британского политика.

"Она отлично выглядит", – отметила Саманта Кэмерон, комментируя внешний образ нынешнего британского премьера. "У нее фантастические ноги", – добавила она.

Частное мнение миссис Кэмерон по данному вопросу можно рассматривать и как точку зрения "модного" эксперта. Ранее сообщалось, что супруга бывшего премьер-министра Великобритании запустила собственный бренд одежды, пишет издание "Газета.ru". По словам жены политика, продукция, выпускаемая под лейблом Cefinn, предназначена для деловых женщин, следящих за модными тенденциями.

Саманта Кэмерон также рассказала, что супруг неизменно поддерживает ее во всех начинаниях. По словам новоиспеченного дизайнера, муж заявил ей, что сделал что-то свое, а теперь настала ее очередь, пишет газета The Telegraph.

О том, как именно выглядит новая модная линия, пока известно мало. На данный момент было представлено небольшое количество образцов одежды этой марки.

А вот у простых британцев внешность премьер-министра особых восторгов не вызывает. Как писали Dni.Ru, Тереза Мэй вызвала шквал критики в свой адрес после фотосессии в дорогостоящей одежде. По мнению жителей Соединенного Королевства, тяжелое экономическое положение страны – не самое благоприятное время для демонстрации роскоши.