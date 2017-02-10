Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками.

У Саманты Ли в социальной сети Twitter уже более 98 тысяч подписчиков. Несмотря на то, что в Instagram девушка публикует свои фотографии реже, число ее фанатов на этом сайте гораздо больше – около 586 тысяч человек.

В своих социальных сетях девушка хвастается, что для создания пышной груди она не прибегала к помощи врачей. "Никакого силикона, никакого фотошопа, никакой пластической хирургии. Все настоящее", – написала она в Instagram.

У Саманты Ли также есть сайт, на котором она публикует многие другие фотографии и видеозаписи своего бюста. "Мой сайт создан для любителей настоящей большой груди", – написала она в Twitter.

Отметим, что разрывание блузок грудью – не единственный "сюжет" видеороликов Саманты. Например, на ее сайте можно найти записи, на которых кошка мнет пышный бюст онлайн-звезды.

I am having fun with my "big sisters" pic.twitter.com/wQ1UNiV56W — Samanta Lily (@Sexy_Lovely_Sam) 26 января 2017 г.

Девушки довольно часто хвастаются своими формами в социальных сетях, однако не всегда акцент делается именно на груди. Как писали Dni.Ru, 20-летняя жительница Саратова Юлия Винс прославилась на весь мир благодаря занятиям пауэрлифтингом. При этом пользователи Сети отметили кукольное лицо девушки, из-за чего среди пользователей интернета она стала известна как Барби.

�� #musclebarbie Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Фев 4 2017 в 1:10 PST

Напомним, ранее шведские ученые установили взаимосвязь между размером груди и количеством потребляемого кофе. Исследователи отметили, что при постоянном потреблении бодрящего размер бюста уменьшается.