Россиянка рвет блузки пышной грудью

У Саманты Ли в социальной сети Twitter уже более 98 тысяч подписчиков. Несмотря на то, что в Instagram девушка публикует свои фотографии реже, число ее фанатов на этом сайте гораздо больше – около 586 тысяч человек.

В своих социальных сетях девушка хвастается, что для создания пышной груди она не прибегала к помощи врачей. "Никакого силикона, никакого фотошопа, никакой пластической хирургии. Все настоящее", – написала она в Instagram.

У Саманты Ли также есть сайт, на котором она публикует многие другие фотографии и видеозаписи своего бюста. "Мой сайт создан для любителей настоящей большой груди", – написала она в Twitter.

New video on samantalily.eu pic.twitter.com/0jGtcB3qyF

Отметим, что разрывание блузок грудью – не единственный "сюжет" видеороликов Саманты. Например, на ее сайте можно найти записи, на которых кошка мнет пышный бюст онлайн-звезды.

I am having fun with my "big sisters" pic.twitter.com/wQ1UNiV56W