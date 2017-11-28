Россияне возмущены пельменями со скидкой 0%

Сеть продуктовых супермаркетов "Карусель" порадовала своих клиентов скидкой на продукты. Пельмени можно было приобрести на 0% дешевле.

Таким образом руководство магазина решило поучаствовать в маркетинговой акции "Черная пятница". В одном из своих супермаркетов они разместили баннер, в котором предлагали посетителям приобрести пельмени за 179 рублей вместо 179 рублей.

Фотографию оригинальной акции в Сеть выложили пользователи Instagram и Twitter. В комментариях к их постам подписчики начали соревноваться в остроумии: "Там может много знаков после запятой...0,009999999999 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции)", "Зато честно 😂😂😂", "Конкретная скидка. За двухметровый борд вложенные деньги нужно отбить 😁".