Россияне возмущены пельменями со скидкой 0%
Таким образом руководство магазина решило поучаствовать в маркетинговой акции "Черная пятница". В одном из своих супермаркетов они разместили баннер, в котором предлагали посетителям приобрести пельмени за 179 рублей вместо 179 рублей.
Фотографию оригинальной акции в Сеть выложили пользователи Instagram и Twitter. В комментариях к их постам подписчики начали соревноваться в остроумии: "Там может много знаков после запятой...0,009999999999 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции)", "Зато честно 😂😂😂", "Конкретная скидка. За двухметровый борд вложенные деньги нужно отбить 😁".
Black Friday in #Russia— Alex Bukovsky (@BungeeWedgie) 27 ноября 2017 г.
0 people were trampled.pic.twitter.com/l3AS6ICW3O
Модель поразила поклонников
Последняя запись певца будет удалена
Звезда "Дома-2" будет в новом шоу не всегда
Могила баритона утопает в цветах