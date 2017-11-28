Девушка чуть не спалила лицо во время жарки картошки
Как видно на кадрах, стоя у плиты, героиня ролика весело приплясывает, даже не представляя, чем обернется ее хорошее настроение. Нагрев в сковороде масло, девушка весело кидает в него замороженный картофель.
Однако из-за соприкосновения горящего масла и жидкости через секунду сковородка вспыхивает. Мощное пламя вырывается вверх, едва не задевая лицо девушки.
Как видно на записи, горе-повариха на несколько секунд парализована произошедшим. Однако через пару мгновений она и ее подруга начинают истерически смеяться. Героиня ролика также посоветовала пользователям внимательно читать инструкцию, перед тем как браться готовить.
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