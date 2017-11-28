Девушка чуть не спалила лицо во время жарки картошки

Молодая американка разместила в Сети видео со своим кулинарным провалом. Девушка слишком веселилась во время жарки картофеля и чуть было не осталась без лица.

Как видно на кадрах, стоя у плиты, героиня ролика весело приплясывает, даже не представляя, чем обернется ее хорошее настроение. Нагрев в сковороде масло, девушка весело кидает в него замороженный картофель.

Однако из-за соприкосновения горящего масла и жидкости через секунду сковородка вспыхивает. Мощное пламя вырывается вверх, едва не задевая лицо девушки.

Как видно на записи, горе-повариха на несколько секунд парализована произошедшим. Однако через пару мгновений она и ее подруга начинают истерически смеяться. Героиня ролика также посоветовала пользователям внимательно читать инструкцию, перед тем как браться готовить.