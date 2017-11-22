Топовые блогеры решили закатить отвязный Новый год

Топовые блогеры запускают челлендж #дернислоусоном в поддержку главной тусы уходящего года – отвязной вечеринки "Здравствуй, Лоусон, Новый Год" в стиле No Rules! Прознав о намечающемся шабаше, Стас Давыдов из This is Хорошо запустил сумасшедший челлендж в его поддержку.

15 декабря на вечеринке "Здравствуй, Лоусон, Новый Год", которая раскачает Хлебозавод №9, москвичи шумно отметят Новый год в стиле No Rules! вместе с безумными тусовщиками, блогерами и пранкерами. Балом будет заправлять Дед Лоусон – он создаст новогоднее настроение и преподнесет подарки гостям тусовки.

Лоусону не привыкать устраивать такие дикие штуки: чего стоят прошлые вечеринки с крышесносными пранками, подшучиваниями и полным отрывом башки. Прознав о намечающемся шабаше, Big Russian Boss и Стас Давыдов из This is Хорошо запустили сумасшедший челлендж в его поддержку.

Блогеры, уставшие от того, как проводят новогоднюю ночь в России – ушаты оливье и олдовые звезды по телику – "перевернут стол" и зададут новый тренд: отмечать Новый год в стиле No Rules!

Идея в том, чтобы самым бесцеремонным образом дернуть скатерть из-под новогоднего стола и опубликовать видеоролик с хэштегом #дернислоусоном. Другие хайповые блогеры – рэп-группировка Хлеб, коллектив КЛИККЛАК, Маша Миногарова, Кузьма, Влад Бумага и Дима Ермузевич также поддерживают тренд – Новый год в стиле No Rules!

Но это испытание не только для блогеров! Каждый, кому исполнилось 18 лет, у кого есть скатерть, по-новогоднему сервированный стол, буйная фантазия и крутые идеи, могут подхватить челлендж и опубликовать видеоролик со своей версией эпически-сумасшедшего трюка. Не забудьте про хэштег #дернислоусоном.