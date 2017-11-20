Ученые установили причины аварии в Чернобыле

Реактор Чернобыльской атомной электростанции был уничтожен ядерным взрывом. К такому выводу пришли швейцарские ученые.

Чернобыльская трагедия и ее причины до сих пор не дают покоя ученым. Их не удовлетворяет официальная версия советских властей: взрывы на АЭС были не ядерными, их спровоцировала авария в системе охлаждения.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Очевидцы утверждают, что четвертый энергоблок АЭС был разрушен двумя взрывами – причем второй, самый мощный, случился через несколько секунд после первого.



Шведские ученые проанализировали состав изотопов ксенона в образцах, взятых на череповецкой фабрике по сжижению воздуха. Затем смоделировали метеорологические условия распространения продуктов ядерной реакции. В итоге пришли к выводу, что на Чернобыльской АЭС случился слабый ядерный взрыв, говорится в статье, опубликованной в журнале Nuclear Technology. Ученые решили, что локальные ядерные взрывы на АЭС привели к мощным выбросам продуктов деления, которые выбили защитные крышки в верхней части каналов реактора, прорвали крышу и ушли в атмосферу.

По мнению экспертов из Швейцарии, в пользу гипотезы говорит тот факт, что спустя несколько дней после катастрофы ученые института имени Хлопина обнаружили радиоактивные изотопы ксенона во фракциях благородных газов, полученных в Череповце. Вычисленные значения, уверены исследователи, объясняются тем, что над территорией города прошло облако, состоявшее из продуктов ядерного взрыва мощностью 75 тонн в тротиловом эквиваленте.

Еще одно подтверждение, считают в Швейцарии, дало моделирование метеорологических условий над западной частью СССР в дни после аварии. Опыт показал, что соотношение изотопов, полученное из образцов на череповецкой фабрике, могло наблюдаться только в том случае, если выброшенный ксенон поднялся на высоту 2,5-3 километра. Эта картина также соответствует последствиям ядерного взрыва.