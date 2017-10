Из-за чего начнется Третья мировая война

Американский аналитический центр RAND Corporation назвал вероятную причину начала Третьей мировой войны. По мнению экспертов, новый глобальный конфликт может произойти из-за неконтролируемого распространения гиперзвуковых ракет.

В исследовании аналитического центра говорится, что гиперзвуковые ракеты способны перемещаться со скоростью более пяти тысяч километров в час. Это делает их неуязвимыми для обычных систем противоракетной обороны, отмечает НТВ со ссылкой на издание Motherboard.

Сейчас над производством такого оружия работают в США, России и Китае. Кроме того, в гиперзвуковых технологиях заинтересованы Япония, Индия, а также ряд европейских стран. В RAND Corporation предлагают странам – лидерам в разработке этих вооружений подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В противном случае, уверены аналитики, технология может бесконтрольно разойтись по всей планете в течение ближайших десяти лет.

Напомним, ранее обозреватель издания Consortiumnews Роберт Перри обвинил влиятельную американскую газету The New York Times в том, что она настраивает граждан США на войну против России. "Сегодня The New York Times готовит американский народ к тому, что может стать Третьей мировой", – отметил обозреватель.

По его мнению, издание вкладывает в сознание своих читателей ежедневный посыл: ненавидеть Россию и ее президента. Все это, полагает Перри, ради того, чтобы американцы поддержали огромные траты военно-промышленного комплекса. "Во-вторых, быть готовым к ядерной войне, если дойдет до этого", – добавил он.

Обозреватель подчеркнул, что авторитетное издание перестает быть объективным, повсеместно применяя практику двойных стандартов. В пример Перри привел материалы The New York Times на тему отношений России и Белоруссии, в частности, совместных учений двух стран "Запад-2017".

Издание в "глумливом и паникерском тоне" рассказывает о придуманном специально для маневров государстве Вейшнории. Редакция авторитетной газеты словно говорит: "Поглядите-ка, эти русские даже выдумывают себе врагов, чтобы потом их третировать".

Перри отмечает, что Соединенные Штаты сами не раз проводили учения против вымышленных государств. Но об этом нью-йоркская газета, к сожалению, не считает нужным упоминать.