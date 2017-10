Слизавшая с пальцев сливки ведущая довела до тошноты

Казус произошел в эфире очередного выпуска программы This Morning. Ведущая шоу Аманда Холден готовила торт вместе с коллегой и специально приглашенным поваром. В процессе создания лакомства капля сливок упала на пол.

После этого Аманда со словами "Правило трех секунд!" быстро нагнулась и подобрала с пола крем, а затем слизала его с пальца. Видно было, что коллегу блондинки смутил ее странный поступок. "Это как-то неловко", – заметил он.

Видео было размещено на странице шоу в Twitter. Посмотрев его, поклонники девушки пришли в ужас от того, что она съела подобранную с пола еду. "Фуу, тошнит аж", – написали зрители в комментариях к видео. Некоторые пользователи пообещали никогда больше не смотреть программы с участием Аманды.

Where do you stand on the three-second rule? pic.twitter.com/xTnN68WDyg