Неизвестный мужчина с пакетом муки набросился на французского политика
Братья восхитили Сеть трогательным подарком маме
Видеозапись вручения презента Дэниел Наст опубликовал на своей странице в Instagram. "По сравнению с жертвами, которые она делала ради нас на протяжении многих лет, это ничто… Небольшой подарок, чтобы показать ей, насколько мы ценим все, что она сделала для Джейсона и меня… Тяжелая работа окупается, и это то, чему наши мамы учат нас с самого раннего возраста и что мы никогда не забудем", – написал он.
"Однажды моя мама сказала, что она хотела бы, чтобы у нее был собственный BMW. Это то, что было в глубине моего сознания в течение длительного времени, и это то, что я всегда хотел сделать", – цитирует Дэниела Mashable. Вскоре трогательное видео обрело большую популярность. "Побольше бы таких хороших новостей. Хорошая работа, парни, ваша мама должна вами гордиться", "Эта женщина воспитала настоящих мужчин!", – комментируют запись восхищенные пользователи.
Showing gratitude to our beautiful Mum who's worked so hard to give us everything in life. Compared to the sacrifices she has made for us over the years, this is nothing. A little gift to show her how much we appreciate everything she's done for Jason and I. I've wanted to do this for 10 years, and today a long term dream came true. Hard work pays off, and that's something our Mum taught us from a very young age that we'll never forget. #grateful #family @takeaphotoitwilllastlonger.gif @natgerada @mrs_knuts
Один из австралийских телеканалов опубликовал видео братьев на своей странице в Facebook, и за несколько дней количество просмотров перевалило за два миллиона. Дэниел и Джейсон признались, что в детстве были хулиганами и доставляли маме много хлопот. Лишь повзрослев, братья сполна оценили заботу Кэрол и нашли способ ее отблагодарить.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения