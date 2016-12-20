Братья восхитили Сеть трогательным подарком маме

Братья Дэниел и Джейсон Наст из Австралии растрогали тысячи пользователей Сети со всего мира. В течение десяти лет сыновья копили деньги, чтобы подарить своей матери Кэрол машину ее мечты.

Видеозапись вручения презента Дэниел Наст опубликовал на своей странице в Instagram. "По сравнению с жертвами, которые она делала ради нас на протяжении многих лет, это ничто… Небольшой подарок, чтобы показать ей, насколько мы ценим все, что она сделала для Джейсона и меня… Тяжелая работа окупается, и это то, чему наши мамы учат нас с самого раннего возраста и что мы никогда не забудем", – написал он.

"Однажды моя мама сказала, что она хотела бы, чтобы у нее был собственный BMW. Это то, что было в глубине моего сознания в течение длительного времени, и это то, что я всегда хотел сделать", – цитирует Дэниела Mashable. Вскоре трогательное видео обрело большую популярность. "Побольше бы таких хороших новостей. Хорошая работа, парни, ваша мама должна вами гордиться", "Эта женщина воспитала настоящих мужчин!", – комментируют запись восхищенные пользователи.

Один из австралийских телеканалов опубликовал видео братьев на своей странице в Facebook, и за несколько дней количество просмотров перевалило за два миллиона. Дэниел и Джейсон признались, что в детстве были хулиганами и доставляли маме много хлопот. Лишь повзрослев, братья сполна оценили заботу Кэрол и нашли способ ее отблагодарить.