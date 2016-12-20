Захарова сообщила о диверсии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее страница в Facebook была заблокирована администрацией соцсети по неизвестным причинам. Это случилось после публикации дипломатом фотография убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Мария Захарова в ночь на 20 декабря опубликовала на своей странице фото убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова с цитатой из творчества Владимира Высоцкого: "Я не люблю, когда стреляют в спину". Позднее пост исчез из ее аккаунта.

" Удаление админами компании Фейсбук из моего аккаунт фотографии убитого посла Андрея Карлова – это акт не цензуры, но информационной диверсии. В курсе ли компания, кто эти админы и какие цели они преследуют? Возможно, это игиловцы?", — написала официальный представитель МИД. В данный момент пост с фотографией Карлова опубликован на странице Захаровой.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" мужчина, выдававший себя за охранника, совершил нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. При этом он выкрикивал фразы "Не забудем про Алеппо", "Убирайтесь из Алеппо"и другие. В результате ранения посол скончался. Убийца был ликвидирован.

Убийца посла Мевлют Мерт Олтинташ 1994 г. р., выпускник полицейской академии в Измире. pic.twitter.com/M1qGMpo3Y8 — ollga k. (@k_ollga) 19 декабря 2016 г.

Высшие должностные лица многих стран осудили убийство российского дипломата Андрея Карлова в Анкаре. В России такие действия расценивают как провокацию.

