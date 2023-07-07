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Пятница 7 июля

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Ксения Бородина намекнула новые отношения: Засветила своего

Ксения Бородина намекнула новые отношения: Засветила своего
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Ксения Бородина опубликовало видео с отдыха.

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина даже в 40 лет остается завидной невестой. Она пользуется огромной популярностью у представителей сильного пола, особенно после расставания с бизнесменом Курбаном Омаровым.

Даже общая дочь Теона не спасла их брак от распада. А после развода супруги долгое время обменивались колкостями в социальных сетях. В это же время армия поклонников звезды реалити-шоу "Дом-2" внимательно следила, не появился ли у нее новый ухажер.

Официальных браков у Ксении Бородиной было всего два. Ее старшая дочь Маруся родилась в замужестве с предпринимателем Юрием Будаговым. Однако романы и мелкие интрижки ведущей не поддаются счету, передает Пятый канал.

Вот и сейчас она породила массу слухов у публики, сделав неоднозначное заявление в социальных сетях. Дело в том, что певица отправилась отдыхать на Средиземное море и, разумеется, не упустила возможности рассказать фанатам о веселом времяпрепровождении.

Ксения Бородина выложила видео с вечеринки на яхте, сообщает Пятый канал. Вокруг было много воздушных шариков и цветов. В кадр попал также бассейн с пеной. При этом ведущая телешоу "Дом-2" намекнула на новые отношения. Она сообщила поклонникам, мол на видео "засветила своего".

7 июля 2023, 12:50
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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