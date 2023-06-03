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Суббота 3 июня

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Источник сообщил о нежелании Пугачевой продавать семейный замок в деревне Грязь

Источник сообщил о нежелании Пугачевой продавать семейный замок в деревне Грязь

Алла Пугачева решила не продавать замок в деревне Грязь и, вполне возможно, прилетит в Россию.

Алла Пугачева, легенда российской эстрады, продолжает оставаться в центре внимания публики. Недавно стало известно, что певица решила судьбу своего семейного замка в деревне Грязь, который является для нее местом, где хранятся многие счастливые воспоминания.

Некоторые публичные личности уже начали хвастаться тем, что они стали новыми владельцами этого вычурного строения и даже якобы уже распродают имущество Аллы Пугачевой. Так, скандально известный шоумен Стас Борецкий поспешил похвастаться, что стал новым владельцем замка Пугачевой и предлагает всем желающим купить ее туфли за миллион рублей. Однако, как сообщают источники, все это лишь пустые разговоры.

Согласно информации, полученной из надежных источников, сама Примадонна решила не продавать свой замок. Инсайдер рассказал, что такое решение принимается на эмоциональном уровне. Замок связан с самыми теплыми и яркими моментами жизни семьи и построен в соответствии с их вкусами и желаниями. Поэтому Пугачева выступает против продажи и не станет этого делать в ближайшем будущем.

Поговаривают, что певица совершенно не боится поездок на Родину и еще обязательно прилетит при случае в Россию.

Таким образом, все, кому не дает покоя будущее семейного замка в деревне Грязь, могут выдохнуть с облегчением: продавать имение никто не собирается. Алла Пугачева продолжает оставаться верна своим убеждениям и сохранять то, что для нее действительно ценно и важно.

3 июня 2023, 12:00
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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