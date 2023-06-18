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Воскресенье 18 июня

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"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис

"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис
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Наследница раскрыла подробности о самых страшных днях жизни известной актрисы.

В 2010 году в возрасте 47 лет скончалась талантливая кинозвезда Анна Самохина. Она прожила яркую, пусть и не очень долгую жизнь. Перед смертью ей выпало немало трудностей и испытаний, главным из которых стал рак желудка последней стадии. О судьбе звезды заговорила ее дочь, участвуя в шоу "Секрет на миллион".

Дочь актрисы Александра рассказала, что старалась обеспечить матери уход в тяжелые дни. Понимая безвыходность ситуации и осложнения, она разыскивала достойное учреждение медицинской помощи для смертельно больных людей.

Девушка брезгливо вспомнила о визите в хоспис, в который едва не попала Анна Самохина. "Когда я туда зашла — мне стало плохо, это запах мочи, какая-то богадельня", — объявила дочь покойной на шоу "Секрет на миллион".

Желая матери добра, Александра использовала связи и сумела подобрать место получше. Таким образом Анна Самохина провела остаток дней в приличной палате с телевизором.

Как отметили в программе "Секрет на миллион", Анна Самохина была роковой красавицей советского экрана. Актриса оставила значительный след в истории отечественного кино. Она снялась в "Узнике замка Иф", "Царской охоте", "Бандитском Петербурге" и многих других картинах. Талант и харизма артистки завоевали сердца зрителей.

18 июня 2023, 14:55
Анна Самохина. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
НТВ/шоу "Секрет на миллион"✓ Надежный источник

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Кадр из фильма &quot;Варвара-краса, длинная коса&quot; (1969)

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