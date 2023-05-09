"Очень стыдно": Вика Цыганова обратилась к поклонникам

Вика Цыганова обратилась к поклонникам по поводу своего хита "Русская водка".

Всенародно любимая певица, прославившаяся хитом "Русская водка", Вика Цыганова сделала важное заявление о проблемах, связанных с употреблением горячительных напитков.

Поп-дива Вика Цыганова последние дни была под ударом со стороны общественности из-за своей новой песни "Русская водка". Однако, по словам знаменитости, все эти наезды были несправедливыми и она никак не хотела пропагандировать употребление горячительных напитков, а также другие не самые полезные привычки.

Певица заявила, что ее хит был искренним напоминанием о том, что в жизни нужно уметь держать меру во всем, в том числе и в употреблении спиртных напитков. Цыганова считает, что когда человек дозволяет себе все, то он теряет свои ценности и начинает вести себя, как свинья, а таким поведением никак нельзя гордиться, это стыдно.

"Тогда можно и шашлыки жарить на вечном огне, и вести себя как животные… Это очень стыдно, и не внукам дедов Победы это делать", – поделилась своими мыслями исполнительница.

Напомним, что Вика Цыганова разнесла в пути и прах некоторых российских актрис, которые блистали на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ).В первую очередь досталось скандально известной Настасье Самбурской. Сексуальный и яркий образ звезды совсем не впечатлил Цыганову и, по ее словам, выглядел "пошло и безвкусно".