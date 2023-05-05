"Больно": раздавленный раком Газманов с трудом говорит

Певец кое-как подает знаки, что сейчас ему очень тяжело.

Несколько дней назад страну всколыхнула страшная новость. Легендарный российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Уход кутюрье стал потрясением для его поклонников, близких людей и коллег. Память заслуженного деятеля искусств почтили многие знаменитости. В их числе оказался и певец Олег Газманов.

После известия о кончине дизайнера артист поделился снимком покойного в своем блоге. В подписи к фото Газманов отметил, что смерть Юдашкина стала для его семьи личной трагедией. Исполнитель хита "Путана" поделился, что он и его жена Марина много лет дружили с кутюрье и запомнили его как светлого человека.

Неожиданная смерть Валентина Юдашкина, а так же рак, с которым тот боролся последние несколько лет, буквально раздавили Олега Газманова. Певец испытывает душевную боль и с трудом говорит о случившемся. Пятый канал отмечает, что в кулуарах Кремлевского дворца на концерте, посвященном 78-летию Победы, артист буквально не мог подобрать слов в связи с кончиной модельера.





"Знаете, сейчас самое такое время… Даже говорить не могу… не буду", – выдавил из себя Олег Газманов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что память знаменитого кутюрье почтил Владимир Винокур. Он, образно говоря, отправился на небеса – так сказать, в свои грезы – чтобы поделиться тем, каким ему запомнился Валентин Юдашкин.