"У нас ничего нет": промотавший наследство в казино Пресняков нашел вторую работу

31-летний Никита Пресняков уже полгода живет в США. Из России молодой человек уезжал спешно, даже чуть не забыл молоденькую жену. К счастью, сейчас пара воссоединилась и вместе проводит выходные.
Недавно Алена Краснова поделилась с поклонниками пагубной привычкой Преснякова. Оказывается, наследник Аллы Пугачевой любит играть в азартные игры. Некоторые поклонники посчитали, что это плохой знак. Промотавший уважение и наследство в виде хорошей репутации, по мнению некоторых подписчиков, Никита Пресняков никак не отреагировал на такие нападки.
Сейчас все время Пресняков проводит в работе — он востребованный клипмейкер. Положение Никиты Преснякова вынуждает работать на износ — кажется, его хотят заполучить многие звезды Голливуда. Артист нашел вторую работу в другом городе. Если постоянное место обитание он выбрал в Лос-Анджелесе, то теперь Никита оказался в Нью-Йорке.
Поклонники остались в восторге от первых кадров из города. Большие здания, рекламные билборды и местные белочки — все, как в настоящем кино.
"Иди сюда, только у нас ничего нет. Хочешь, дам тебе Аленины леггинсы", — поговорил с американской белкой Никита Пресняков.