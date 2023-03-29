"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену

Не думающий о последствиях Владимир Пресняков просто хотел развлечься .

29 марта российскому певцу Владимиру Преснякову исполнилось 55 лет. Сегодня он успешный артист и семьянин. 13 лет назад певец наконец бросил дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте и женился на молодой начинающей на тот момент певице Наталье Подольской. Семья процветает и растит двух очаровательных сыновей – семилетнего Артема и двухлетнего Ивана. Несмотря на сплетни, которые то и дело появляются вокруг звездного семейства, Пресняков и Подольская держат марку крепкой и гармоничной пары.



Сегодня Пресняков с теплом и любовью воспитывает свои сыновей и старается максимум внимания уделять им. Сложно себе представит, но сам Пресняков фактически вырос в детдоме. Он учился в свердловском музыкальном интернате, своеобразной школе-детдоме. Туда его сдали бесконечно гастролирующие родители – солисты ВИА "Самоцветы" Владимир и Елена Пресняковы. Бабушка забирала маленького Владимира Преснякова домой с субботы на воскресенье. Однако это не мешало мальчику познавать жизнь и даже влюбляться. Тем не менее, первый сексуальный опыт он пережил с какой-то извращенской бабкой, судя по его рассказам.

"Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. И, конечно, я сделаю все, чтобы наши дети правильно вели себя в этом отношении. Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных", – рассказывал Пресняков в авторском шоу супруги "Ваша Наташа".

Через три года Пресняков встретился с Кристиной Орбакайте и лишил ее невинности. Ну а дальше события развивались стремительно. Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте не были официально женаты, но прожили вместе больше десяти лет. От него она родила сына Никиту. Так что Пресняков, можно сказать, был для певицы гражданским мужем и ушел к Подольской от своей уже родившей жены.