"Осенью прошлого года": Богомолов бросил Собчак после жуткой грызни

Ксения Собчак осталась одна.

С прошлого года ходят слухи о том, что брак знаменитой блондинки трещит по швам. Спровоцировала подобные разговоры она самостоятельно, когда стала покидать Россию, оставляя при этом супруга в Москве. Более того, когда пара заявляется вместе на какое-нибудь мероприятие, публика замечает, что рядом с Ксенией Собчак Константин Богомолов выглядит не самым счастливым.

На днях режиссер дал интервью, после которого стало ясно, что творится в его браке. Он рассказал, что жуткая грызня была и есть на протяжении всей жизни с журналисткой. И споры бывают по разным поводам. Но это не мешает их счастью. Режиссер уверяет, что публичный образ теледивы сильно отличается от домашнего: в кругу семьи она чувствительная и ранимая, из-за чего и возникают разногласия.

"Она постоянно рефлексирует, возникает чувство совести, стыда", – описал Ксению Собчак режиссер.

Константин Богомолов прервал молчание по поводу ситуации, когда журналистка тайком удрала из России, пешком перейдя границу. Многие задавались вопросом: почему рядом с ней не оказалось мужа? Выяснилось, что режиссер бросил супругу в этот момент, не собираясь даже вместе с ней проделывать этот путь. Может быть, ему комфортнее в России. Ведь, как пишет gazetametro.ru, ссылаясь на его слова, многие уехавшие звезды пожалели о своем решении.

"Осенью прошлого года. В силу определенных обстоятельств. Составить ей компанию я не думал", – сказал Константин Богомолов о побеге Ксении Собчак, не раскрыв другие детали той ситуации.