"Черная зависть": Цымбалюк-Романовская вмазала вдове Джигарханяна при всем честном народе

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская припомнила все заслуги.

27 марта в России отмечается День Театра. Многие деятели искусств не смогли пройти мимо международного праздника, отметив как свои достижения, так и победы своих коллег. Виталина Цымбалюк-Романовская отличилась в этот день дважды.

Сначала пианистка выложила фотографию бывшего супруга Армена Джигарханяна в свой микроблог. Лаконичная подпись содержала всего лишь три слова. Поклонники предположили, что театр для Романовской всегда будет связан с Джигарханяном.

А еще Виталина успела ввязаться в публичное обсуждение вдовы Армена Борисовича — Татьяны Власовой. Своими словами Цымбалюк-Романовская практически вмазала женщине при всем честном народе. Подписчики слегка в шоке от такого.

Все началось с комментария поклонницы. Фанатка заявила, что лучшие годы жизни Джигарханяна прошли именно с Цымбалюк-Романовской. А вот трагичный уход и одинокая смерть — это якобы последствия действий Татьяны Власовой. Пианистка поспешила согласиться, заявив, что все происходило на глазах у людей.

"Странно, что при общем молчаливом согласии. Бог с ними — это черная зависть. Самое разрушительное чувство", — написала в комментариях Виталина Цымбалюк-Романовская.