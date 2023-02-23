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Шоу-бизнес
Проблемы с алкоголем, сбежавший к подруге муж и страшная нищета: трагедия актрисы Изольды Извицкой

Проблемы с алкоголем, сбежавший к подруге муж и страшная нищета: трагедия актрисы Изольды Извицкой

Страшная судьба звезды экрана
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В Дзержинске открылся I Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест", который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Место проведения фестиваля выбрано еще и потому, что именно в Дзержинске прошли детство и юность актрисы Изольды Извицкой.

Сергей Новожилов и Татьяна Пилецкая на крыльце Извицкой. Фото: Феликс Грозданов

Она получила известность благодаря фильму Григория Чухрая "Сорок первый", который был удостоен специальной награды Каннского кинофестиваля. Изначально на роль главной героини Марютки режиссер планировал взять Екатерину Савинову (та, что Фрося Бурлакова). Но директор "Мосфильма" Иван Пырьев запретил ее снимать, мстя за то, что та отказала в близости.

Картину же с Извицкой посмотрело около 25 млн человек. Открытки с ней продавались в киосках “Союзпечати”, а портрет актрисы появился на обложках журналов "Нью-Йорк мэгэзин" и "Паризьен либре".

На пике карьеры она вышла замуж за актера Эдуарда Бредуна. Он-то, как говорят и приучил ее к алкоголю, став собутыльником жены. Уже скоро Изольда начала терять координацию движений, уходить в небытие. Коллеги рассказывали, что во время гастролей из комнаты гостиницы, которую занимали Бредун и Извицкая, был слышен такой разговор: "-Мне плохо, Эдик... Я больше не могу пить эту гадость". – "А ты опохмелись, легче будет".

Их брак продлился 17 лет, но январе 1971 года Бредун вдруг собрался вещи переселился к подруге жены-актрисы – простой продавщице ковров. Ему было неприятно, что о нем говорят только как о муже знаменитой артистки Извицкой.

Изольда этого не пережила. Она опасалась за свое душевное здоровье и на то были основания: ее мать страдала от психического расстройства, которое передалось по наследству ее брату.

Извицкая не просто начала топить горе в стакане, а надолго ушла в запой, питаясь лишь сухарями. А когда шла за очередной бутылкой в виноводочный, стыдливо прикрывали лицо платком, чтобы никто не узнал звезды экрана.

1 марта 71-го 38-летняя Изольда умерла от истощения и отравления алкоголем. Правда, тело актрисы нашли в пустой квартире лишь через несколько дней... Когда следовали взломали дверь, то ахнули – звезда кино жила в нищете. В полуоткрытом одежном шкафу висело несколько поношенных платьев и халатиков. В углу стояла старая продавленная тахта и телевизор с небольшим экраном. На кухне в селедочнице лежал наколотый на вилку кусочек хлеба...

Официальная версия гласит, что Изольда Васильевна умерла от "отравления организма неизвестными ядами, слабости сердечно-сосудистой системы". "О том, что некогда популярная актриса кино Изольда Извицкая скончалась, сообщил лишь маленький некролог в газете "Советская культура".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

А несколько лет назад благодарные горожане на стене дома № 4 по переулку Жуковского, где актриса прожила с 1941 по 1950 годы, мемориальную доску. Открылось тут и "Крыльцо Извицкой" – место, где будущая актриса в детстве давала концерты. Сегодня все приезжающие в город столичные звезды обязательно приносят сюда цветы.

Во время "Черноречья Фест" с букетом пришла и 94-летняя актриса Татьяна Пилецкая, которая дружила с Изольдой Извицкой. Она была свидетелем ее взлета и драмы, а сегодня рада, что память о подруге жива у жителей родного Дзержинска.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 23 февраля 2023, 13:43 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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