"В больнице третью неделю": жена Диброва молится ради спасения любимого

Советский и российский журналист Дмитрий Дибров шокировал общественность в 2009 году. Тогда мир узнал о его четвертом браке с молодой девушкой. Разница в возрасте влюбленных составляет почти 30 лет. Дибров начал ухаживать за девушкой, когда ей было только 17 лет. Однако, с годами пара доказала искренность своих чувств.
Недавно молодая жена актера и телеведущего Дмитрия Диброва поделилась с поклонниками своей личной трагедией. Полина Диброва буквально молится ради спасения любимого человека, оказавшегося в больнице. Речь идет о любимой бабушке, здоровье которой потребовало помощи врачей.
"Бабуля в больнице третью неделю, очень переживаю. Сейчас она в Боткинской больнице под наблюдением лучших специалистов", — написала жена Дмитрия Диброва под фотографией с бабушкой.
Поклонники сразу откликнулись на просьбу 34-летней Полины о коллективной поддержке. Ей и бабушке пожелали крепкого здоровья. Одна из женщин посоветовала жене Диброва почаще проводить время с женщиной, общаясь даже на самые простые темы. Пожилым людям этого сильно не хватает. Жена Дмитрия Диброва с благодарностью приняла совет.