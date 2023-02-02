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"В больнице третью неделю": жена Диброва молится ради спасения любимого

Безутешная жена Дмитрия Диброва просит помощи у народа.
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Советский и российский журналист Дмитрий Дибров шокировал общественность в 2009 году. Тогда мир узнал о его четвертом браке с молодой девушкой. Разница в возрасте влюбленных составляет почти 30 лет. Дибров начал ухаживать за девушкой, когда ей было только 17 лет. Однако, с годами пара доказала искренность своих чувств.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Недавно молодая жена актера и телеведущего Дмитрия Диброва поделилась с поклонниками своей личной трагедией. Полина Диброва буквально молится ради спасения любимого человека, оказавшегося в больнице. Речь идет о любимой бабушке, здоровье которой потребовало помощи врачей.

"Бабуля в больнице третью неделю, очень переживаю. Сейчас она в Боткинской больнице под наблюдением лучших специалистов", — написала жена Дмитрия Диброва под фотографией с бабушкой.

Поклонники сразу откликнулись на просьбу 34-летней Полины о коллективной поддержке. Ей и бабушке пожелали крепкого здоровья. Одна из женщин посоветовала жене Диброва почаще проводить время с женщиной, общаясь даже на самые простые темы. Пожилым людям этого сильно не хватает. Жена Дмитрия Диброва с благодарностью приняла совет.

Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2023, 19:40 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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