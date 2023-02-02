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Четверг 2 февраля

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"Сразу не поняла": укатившая за бугор Ковальчук перестала видеть на один глаз

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Юлия Ковальчук обратилась к поклонникам.

В этом году Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметят оловянную свадьбу, ведь они в браке уже 10 лет. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Амелию. Сейчас семейство, судя по публикациям певицы в популярной соцсети, отдыхает в Испании. Укатившая за бугор артистка выложила в интернет немало кадров, сделанных за границей.

Например, недавно Ковальчук поделилась с подписчиками снимками, на которых она запечатлена без макияжа. Таким образом певица поддержала тренд на натуральность. Жена Чумакова на мгновение перестала видеть на один глаз из-за того, что подмигнула, смотря в камеру. Это можно увидеть на одном из кадров.

Интернет-пользователи одарили Юлию комплиментами, ведь та, по их мнению, без макияжа выглядит потрясающе. "Природа постаралась на славу", "Приятная натуральность", "Красивая", "Естественная и чистая", "Что за красотуля", "Сразу не поняла, что это Ковальчук", "Красоту ничем не испортить", – написали поклонники.

Фото: Соцсети

Ранее Юлия Ковальчук показала заграничные хоромы. Она выложила несколько кадров, на которых можно разглядеть жилье, в котором ютятся певица, ее муж и дочь. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

2 февраля 2023, 17:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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