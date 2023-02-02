"Больно возвращаться в прежние чувства": стало известно о личной жизни пережившей пятый развод Лолиты

Свежие подробности о Лолите Милявской.



Исполнительница песни "Пошлю его на небо за звездочкой" придерживается, по мнению многих, этого же принципа и в личной жизни. В противном случае, Лолита Милявская не побывала бы замужем столько раз. Более того, еще год назад в эфире шоу "Маска" с подачи самой певицы стало известно о том, что пережившая пятый развод Лолита уже вышла замуж в шестой раз!

Увы, о жизни амурной подробностей пока что нет, но, благодаря телесному психологу Людмиле Галактионовой, стало известно о личной жизни Лолиты Милявской и ее психологическом состоянии. Эксклюзивно для портала Дни.ру специалист рассказала о том, как себя сегодня чувствует Лолита и о чем думает.

Людмила Галактионова. Фото из личного архива. Лолита Милявская, по словам Людмилы, гордится своим нынешним телом, относится к себе с уважением и любовью. Она сумела настроить себя на позитивный лад, что бывает сложно для артистов. Ведь успех приходит через "определенные триггерные ситуации в жизни и разрушения", благодаря которым многие артисты и пишут настоящие хиты.

"С одной стороны, она просто решила закрыть старую страницу жизни и прибывать в настоящем, а с другой стороны, ей больно возвращаться в прежние чувства, вспоминать предательство и разочарование", – подчеркнула Галактионова опыт пережитых неудач, из которого Милявская, судя по всему, и черпает вдохновение.



В целом, Людмила Галактионова невероятно положительно оценила состояние Лолиты Милявской: певица наполнена ожиданием своего юбилея (В 2023 году Лолита отметит свое 60-летие – Прим.ред.), будто ощущая, что после него начнется новая жизнь. Кроме того, Лолита, по словам специалиста, настроена на положительные изменения и хочет порадовать своих поклонников хитами.

